Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.
Читать в источнике
с чего всё началось
Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter
 украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода.
Коммерсантъвчера в 13:51

Подробнее о событии

Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру13:40

Эксперт объяснил запрос Дании на слушания по «Северному потоку – 2»

Известия09:58

В Nord Stream 2 объяснили ситуацию с заявкой по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 14:45

В Дании пока не могут назвать сроки решения по «Северному потоку - 2»

ТАСС06:52

Что случилось этой ночью: четверг, 28 марта

Интерфакс00:30

Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»

Комсомольская правда07:31

Nord Stream 2 опровергла заявления «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»

РИА Новостивчера в 13:31

Дания требует провести дополнительную экологическую экспертизу по «Северному потоку - 2»

КП - Северная Европа04:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика

Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество

Авторы уличных фигурок домовых в Калининграде приостановили проект

Обновлено в 08:34
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Политика

В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Кино

Игги Поп и Том Уэйтс снимутся в фильме Джима Джармуша о зомби

Американские музыканты уже появлялись в его ленте 2003 года "Кофе и сигареты". Новая картина режиссёра расскажет о зомби.
Обновлено в 11:59
Футбол

Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"

Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной

Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Происшествия

В Люблино у ТЦ «Москва» задержаны 27 человек, совершавших намаз

Обновлено в 15:50
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Здоровье

Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Культура

Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
Обновлено в 07:59
Политика

В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией

Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Игры

Warcraft и Warcraft II появились в GOG

Обновлено в 10:49
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Футбол

Стала известна зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Стала известна зарплата нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:35
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Футбол

Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев

Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Культура

YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова

С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Футбол

«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо

Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе

37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика

Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное