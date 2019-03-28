Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.
Читать в источнике
Оценить197
с чего всё началось
Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода.Коммерсантъвчера в 13:51
Подробнее о событии
Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»
Комсомольская правда07:31
Показать все источники
Дания требует провести дополнительную экологическую экспертизу по «Северному потоку - 2»
КП - Северная Европа04:50
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Политика
Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года
"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Общество
В Калининграде прекратили установку домовых после жалоб РПЦ
Обновлено в 10:33
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Музыка
Американка Стингрей презентовала книгу о русском роке
Американка была замужем за гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном, а потом — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого имеет дочь Мэдисон.
Обновлено в 07:14
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Куртуа: «Азар хочет перейти в „Реал“»
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном воссоединении на клубном уровне с вингером "Челси" Эденом Азаром.
Обновлено в 02:25
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Технологии
Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков
Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29
Энергетика
«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»
Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Космос
NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Баскетбол
Матч между «Шарлотт» и «Милуоки» пройдет в Париже
Матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 между «Шарлотт» и «Милуоки» состоится в Париже.
Обновлено в 09:23
Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю
После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 05:17
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Обновлено в 11:31