Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.
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с чего всё началось
Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter
 украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода.
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Дания поставила под угрозу позицию Газпрома на переговорах с Украиной

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РИА Новости09:29

Что случилось этой ночью: четверг, 28 марта

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Дания водит «Северный поток-2» кругами

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КП - Северная Европа04:50
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ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
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Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года

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Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Общество

В Калининграде прекратили установку домовых после жалоб РПЦ

Обновлено в 10:33
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
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Политика

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Музыка

Американка Стингрей презентовала книгу о русском роке

Американка была замужем за гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном, а потом — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого имеет дочь Мэдисон.
Обновлено в 07:14
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол

Куртуа: «Азар хочет перейти в „Реал“»

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном воссоединении на клубном уровне с вингером "Челси" Эденом Азаром.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Мосгорсуд выпустил из СИЗО фигуранта дела братьев Магомедовых

Обновлено в 11:40
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Технологии

Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков

Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29
Энергетика

«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Политика

Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»

Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Космос

NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Баскетбол

Матч между «Шарлотт» и «Милуоки» пройдет в Париже

Матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 между «Шарлотт» и «Милуоки» состоится в Париже.
Обновлено в 09:23
Футбол

Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю

После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 05:17
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Футбол

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Общество

Росконтроль назвал марки сливочного масла, которые лучше не брать

Обновлено в 06:15
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Энергетика

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Политика

Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»

Обновлено в 11:31
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