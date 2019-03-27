Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20

с чего всё началось

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.

Политика Парламент Великобритании назначил дебаты по Brexit Правительство Великобритании назначило на 29 марта внеочередные дебаты по Brexit в Палате общин, 28 марта передает агентство Associated Press.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Политика Коломойский попал в базу сайта «Миротворец» Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".

Происшествия Шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка. Об этом сообщает местный информационный портал TVN24.

Футбол Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Происшествия Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.

Происшествия В Нальчике два года лечили мертвого пациента Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гаджеты Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.

Транспорт Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Политика Помпео рассказал о новых мерах НАТО против России Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о том, что сейчас страны-члены НАТО разрабатывают новые возможные меры против России, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

Футбол Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.

Хоккей ЦСКА — СКА 2:1 (2-й перерыв) Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей Крикунов подписал двухлетний контракт с «Динамо» Московское «Динамо» подписало новый контакт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым.

Политика «Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.