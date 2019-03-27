Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.
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с чего всё началось
Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода.Коммерсантъвчера в 13:51
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Дания требует провести дополнительную экологическую экспертизу по «Северному потоку - 2»
КП - Северная Европа04:50
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Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
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Спорт
Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону
В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:21
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Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Общество
Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 07:48
Энергетика
Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта
«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.
Обновлено в 08:08
Политика
Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Россиян предупредили о последствиях нападения на полицейских
Участников публичных мероприятий предостерегли от нападения на полицейских, за что во всех странах предусмотрена уголовная ответственность.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Политика
У Зеленского нашли итальянскую виллу на «курорте российских олигархов»
Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский владеет виллой близ курорта Форте-дей-Марми на побережье Тирренского моря.
Обновлено в 07:48
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Обновлено в 10:26
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Происшествия
Арестован предполагаемый соучастник Абызова
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
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Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Обновлено в 01:45
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
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Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Общество
«Конкорд» предложил родителям отравившихся детей деньги за отказ от иска
Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.
Обновлено в 05:53
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
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Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03