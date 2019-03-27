Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.
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с чего всё началось
Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter
 украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода.
Коммерсантъвчера в 13:51

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Что случилось этой ночью: четверг, 28 марта

Интерфакс00:30

В Дании пока не могут назвать сроки решения по «Северному потоку - 2»

ТАСС06:52

Дания поставила под угрозу позицию Газпрома на переговорах с Украиной

Взгляд.ру00:49

Дания призвала учесть в маршруте «Северного потока — 2» затопленное оружие

РИА Новости09:29

Эксперт считает, что Дания предложила «Северному потоку — 2» невыгодный маршрут

ФАНвчера в 19:35

Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 14:00

Дания водит «Северный поток-2» кругами

Коммерсантъвчера в 13:51

Дания требует провести дополнительную экологическую экспертизу по «Северному потоку - 2»

КП - Северная Европа04:50
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Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
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Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону

В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:21
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
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Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

Обновлено в 06:29
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 07:48
Энергетика

Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта

«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.
Обновлено в 08:08
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Политика

Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Россиян предупредили о последствиях нападения на полицейских

Участников публичных мероприятий предостерегли от нападения на полицейских, за что во всех странах предусмотрена уголовная ответственность.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Общество

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Политика

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Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский владеет виллой близ курорта Форте-дей-Марми на побережье Тирренского моря.
Обновлено в 07:48
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Обновлено в 10:26
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Происшествия

Арестован предполагаемый соучастник Абызова

Обновлено вчера в 12:26
Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

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Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие

Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала

Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Авто

Названы самые продаваемые универсалы в России

Обновлено в 01:45
Экономика

En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»

«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
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«Конкорд» предложил родителям отравившихся детей деньги за отказ от иска

Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.
Обновлено в 05:53
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Политика

Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года

Обновлено в 10:03
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