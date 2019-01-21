Политика

Дания пригрозила России санкциями ЕС за украинских моряковГазета.Ru 14:49

По словам Самуэльсена, российская сторона в настоящее время удерживает 24 украинских моряков. Он подчеркнул, что если они не будут освобождены "в ближайшее время", то ЕС придется рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.
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Дания пригрозила России новыми санкциями ЕС

News.ru15:19

МИД Дании допустил санкции ЕС против России из-за украинских моряков

РБК15:08

России пригрозили санкциями ЕС за арест украинских моряков

Взгляд.ру15:07

Дания пригрозила России санкциями ЕС за украинских моряков

Газета.Ru14:49

В Дании пригрозили России санкциями в связи с арестом украинских моряков

RT на русском14:26

МИД Дании допустил санкции ЕС против России из-за ареста украинских моряков

РЕН ТВ14:11

Дания не исключила санкций ЕС против России из-за ареста украинских моряков

РИА Новости14:06
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Происшествия

Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех

Обновлено в 12:17
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:31
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено в 08:56
Технологии

WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений

WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз.
Обновлено в 07:43
Авто

Скрытые камеры появятся в автомобилях каршеринга

Обновлено в 03:00
Спорт

ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Обновлено в 08:03
Авто

Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X

Продажи нового Geely Emgrand X7 в России начнутся 23 января текущего года. Цены и комплектации будут объявлены в день начала продаж.
Обновлено в 08:44
Авто

Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии

Новый Volkswagen Golf без камуфляжа был замечен на дорогах Германии, где автомобиль проходит тестирование.
Обновлено в 08:39
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться

Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.
Обновлено в 10:30
Кино

Скончался французский актер Франсуа Перро

Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели иностранных моряков

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в нейтральных водах Черного моря.
Обновлено в 13:43
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено в 07:14
Политика

Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах

Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки

В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Интернет

Google оштрафовали на 50 млн евро во Франции

Компанию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро.
Обновлено в 10:04
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня

Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.
Обновлено в 12:19
Общество

В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора

18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Авто

Первый экземпляр новой Toyota Supra продали на аукционе

Компания Toyota продала на аукционе Barrett-Jackson Auction первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Обстрелявший машину злоумышленник ранил двухлетнюю девочку

Полиция ищет стрелка, водителя и пассажиров обстрелянного автомобиля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:13
Общество

Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери

Обновлено в 06:48
Технологии

Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры

Обновлено в 09:34
Гаджеты

Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Обновлено в 05:48
Кино

Трамп номинирован на антипремию «Золотая малина»

Обновлено в 07:50
Экономика

Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Москвичей попросили кормить птиц в морозы творогом и салом

Важно, чтобы кормушка была без острых краев, о которые птицы могут поранить крылья.
Обновлено в 09:51
Технологии

Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram

По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.
Обновлено в 12:53
Политика

Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе

Совладелец компании Rusal Олег Дерипаска не поехал на международный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 12:38
Авто

Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз

Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено в 09:00
Политика

ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России

Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.
Обновлено в 11:00
Экономика

«Северная верфь» построит для «Норебо» четыре морозильных траулера

Обновлено в 09:34
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