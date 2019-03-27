Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»Вести.Финанс 03:42

с чего всё началось

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG. Первый вариант предполагает, что газопровод пройдет в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании.

Экономика «Руспродсоюз» не ждет скорого снижения цен на помидоры и капусту в РФ Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не ожидает скорого снижения цен на помидоры и капусту в России.

Политика Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.

Общество У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.

Политика Бразилия потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле так долго, сколько это необходимо им и правительству страны.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.

Шоу-бизнес Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.

Армия и оружие Самоходные гаубицы «Акация» выпустили 100 снарядов на Камчатке Более 30 единиц автомобильной и гусеничной техники и около 100 военнослужащих отправились на артиллерийские стрельбы.

Политика Названы фавориты в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании Четыре политика являются наиболее вероятным кандидатами на место Терезы Мэй на посту лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, пишет Financial Times.

Политика Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля Президент США Дональд Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Авто Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Политика В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.