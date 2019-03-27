Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20

с чего всё началось

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.

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