Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»Вести.Ru вчера в 15:20
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства. Третий вариант — прохождение трубопровода южнее Борнхольма, но через исключительную экономическую зону Дании.
Читать в источнике
Оценить203
с чего всё началось
Об этом заявили в Nord Stream 2 AG в ответ на сообщение в Twitter украинского «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода.Коммерсантъвчера в 13:51
Подробнее о событии
Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»
Комсомольская правда07:31
Показать все источники
Дания требует провести дополнительную экологическую экспертизу по «Северному потоку - 2»
КП - Северная Европа04:50
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Обновлено в 05:47
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Транспорт
Станцию метро «Каховская» закроют с 30 марта
Обновлено в 07:05
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Политика
Активисты из США собрались в Крым
Запланированы визиты активистов из антивоенных организаций США в Крым, Москву и Санкт-Петербург, сообщил один из организаторов поездки журналист Брюс Ганьон, координатор «Всемирной сети против вооружений и атомной энергетики в космосе».
Обновлено в 20:28
Энергетика
Лицензирование экспорта не поддерживают в «Газпром нефти»
«Газпром нефть» не поддерживает введение лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил глава компании Александр Дюков.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз
«Заключенная» из «Дома-2» Анастасия Дашко родила сына.
Обновлено в 13:57
Наука
НАСА заплатит $18,5 тысячи за два месяца лежания в постели
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике
Юлия уверена, что сегодня, располагая таким обилием декоративной косметики, можно скрыть большинство недостатков.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России
Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма
Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.
Обновлено в 08:16
Технологии
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено в 18:24
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие инфаркт
Людям с риском развития инфаркта советуют исключить эти продукты из рациона.
Обновлено в 14:53
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России
Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 05:11
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн
Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:00
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 18 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 65,02 рубля за единицу американской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:09
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Общество
«Обломки так и валяются»: в Пионерском обвалился фасад девятиэтажного дома
В Пионерском осыпается фасад дома № 9 на улице Садовой.
Обновлено в 21:04