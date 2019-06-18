Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»Lenta.ru 06:55
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками. Скандинавской стране рано или поздно придется их компенсировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Вильена
Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена может продолжить карьеру в России. По информации AD, голландцем интересуется «Краснодар».
Обновлено в 12:15
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде
"Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Общество
Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку
Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Политика
Трамп решил назначить нового главу Пентагона
Новым и. о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Экономика
ЕС выделил Украине €29,5 млн на налоговые и таможенные реформы
Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ.
Обновлено в 13:08
Футбол
Российский нападающий Ильюченко продолжит карьеру в Корее
Российский футболист Станислав Ильюченко перебрался в Корею. 28-летний футболист подписал контракт с клубом «Пхохан Стилерс».
Обновлено в 11:45
Космос
В Роскосмосе сообщили о согласовании большинством ведомств концепции программы «Сфера»
Большая часть заинтересованных ведомств уже согласовала концепцию программы глобальной спутниковой системы "Сфера".
Обновлено вчера в 18:40
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Пьяный мужчина устроил езду на танке по городу в Польше
Пьяный житель Польши устроил езду на танке Т-55 в центре города Паенчно в Лодзинском воеводстве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку
В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Спорт
Женская сборная России проиграла команде США в волейбольной Лиге наций
Российские волейболистки уступили сборной США в очередном матче группового этапа Лиги наций. Поединок прошел в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:26
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Политика
Зеленский объявил о начале проекта восстановления Донбасса
Как сообщает пресс-служба украинского президента, по словам Зеленского, обмен даже небольшого количества заложников — хотя бы в формате «10 на 10» или «15 на 15» — мог бы свидетельствовать о желании РФ начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово
Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Футбол
«Краснодар» поздравил Комличенко с рождением сына
Обновлено в 08:02
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Футбол
Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини
Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Ракеты ЗРК С-500 смогут действовать за пределами атмосферы
Именно возможность заатмосферной работы ракет ЗРК С-500 делает «Прометей» по-настоящему уникальным комплексом, предназначенным для противовоздушной и противоракетной борьбы.
Обновлено в 06:22
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28