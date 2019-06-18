Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»Lenta.ru 06:55
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками. Скандинавской стране рано или поздно придется их компенсировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца.
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