Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»Lenta.ru 06:55
Позиция Дании, откуда «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками, которые скандинавской стране рано или поздно придется компенсировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления «Газпрома» Сергея Кузнеца.
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Китай надеется, что Иран не откажется от ядерной сделки, заявил Ван И
Китай надеется, что Иран тщательно обдумает свою стратегию и не откажется от ядерной сделки, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
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Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
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Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
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Сообщается, что Беляев пришел в команду канониров весной 2016 года, вместе с «Арсеналом» прорвался в премьер-лигу и вскоре стал одним из лидеров команды.
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
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Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
В понедельник, 17 июня, в России начался прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition.
Обновлено в 04:55
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Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками.
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Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Политика
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни.
Обновлено в 02:04
Хоккей
«Виннипег» обменял Трубу на защитника «Рейнджерс» Пионка
25-летний защитник "Виннипега" Джейкоб Труба продолжит карьеру в "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 02:45
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Обновлено в 06:32
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
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От взносов на капремонт освободили еще одну категорию льготников
Во вторник, 18 июня, в силу вступил закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт еще одну категорию граждан.
Обновлено в 07:19
Экономика
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Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
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Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
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Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
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Названы самые дорогие землевладения в России
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Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
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Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле
Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Жительница Балашихи родила 14-го ребенка
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«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
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Зеленый киберпанк: зачем растения превращают в киборгов
Члены Fluid Interfaces Group, работающие под патронажем MIT Media Lab, нашли способ соединить естественные способности растений к сенсорному обнаружению и современные технологии.
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