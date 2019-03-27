Футбол
Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минутеSports.ru вчера в 17:59
Ремо Фройлер
|19′
|38′
Николай Йоргенсен
Рикардо Родригес
Лорис Бенито
|46′
Денис Закария
|59′
Гранит Джака
|66′
|70′
Лассе Шёне
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|70′
Николай Йоргенсен
Кристиан Гюткьяер
Альбиан Айети
Адмир Мехмеди
|71′
Бреэль Эмболо
|76′
Гранит Джака
Джибриль Соу
|80′
|84′
Матиас Йоргенсен
|88′
Кристиан Гюткьяер
Мануэль Аканджи
|90′+2′
|90′+3′
Хенрик Дальсгор
Бреэль Эмболо
|90′+5′
Швейцария
Расстановка 4‑3‑3
1
Зоммер
23
Мбабу
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Бенито
17
Закария
15
Соу
8
Фройлер
7
Эмболо
18
Мехмеди
14
Цубер
1
Шмейхель
14
Дальсгор
4
Кьер
13
Йоргенсен
17
Ларсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
8
Дилэйни
20
Поульсен
21
Гюткьяер
11
Брэйтуэйт
Дания
Расстановка 4‑2‑1‑3
За шесть минут до конца основного времени игры швейцарцы вели 3:0 – забили Ремо Фройлер, Гранит Джака и Бреэль Эмболо. На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
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