Футбол

Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минутеSports.ru вчера в 17:59

Швейцария — Дания
3 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Якоб Парк
Ремо Фройлер
19′
38′
Николай Йоргенсен
Рикардо Родригес
Лорис Бенито
46′
Денис Закария
59′
Гранит Джака
66′
70′
Лассе Шёне
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
70′
Николай Йоргенсен
Кристиан Гюткьяер
Альбиан Айети
Адмир Мехмеди
71′
Бреэль Эмболо
76′
Гранит Джака
Джибриль Соу
80′
84′
Матиас Йоргенсен
88′
Кристиан Гюткьяер
Мануэль Аканджи
90′+2′
90′+3′
Хенрик Дальсгор
Бреэль Эмболо
90′+5′
За шесть минут до конца основного времени игры швейцарцы вели 3:0 – забили Ремо Фройлер, Гранит Джака и Бреэль Эмболо. На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
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