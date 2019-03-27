Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минутеSports.ru вчера в 17:59

За шесть минут до конца основного времени игры швейцарцы вели 3:0 – забили Ремо Фройлер, Гранит Джака и Бреэль Эмболо. На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.

Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте

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