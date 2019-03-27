Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со ШвейцариейREGNUM 02:47

Встреча завершилась со счётом 3:3. К 76-й минуте сборная Швейцарии забила три гола, отличились полузащитники Ремо Фройлер и Грани Джака и нападающий Брил Эмболо. Сборной Дании удалось отыграться и свести матч к ничьей.

Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией

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