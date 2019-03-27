Футбол

Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со ШвейцариейREGNUM 02:47

Швейцария — Дания
3 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Якоб Парк
Ремо Фройлер
19′
38′
Николай Йоргенсен
Рикардо Родригес
Лорис Бенито
46′
Денис Закария
59′
Гранит Джака
66′
70′
Лассе Шёне
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
70′
Николай Йоргенсен
Кристиан Гюткьяер
Альбиан Айети
Адмир Мехмеди
71′
Бреэль Эмболо
76′
Гранит Джака
Джибриль Соу
80′
84′
Матиас Йоргенсен
88′
Кристиан Гюткьяер
Мануэль Аканджи
90′+2′
90′+3′
Хенрик Дальсгор
Бреэль Эмболо
90′+5′
Встреча завершилась со счётом 3:3. К 76-й минуте сборная Швейцарии забила три гола, отличились полузащитники Ремо Фройлер и Грани Джака и нападающий Брил Эмболо. Сборной Дании удалось отыграться и свести матч к ничьей.
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