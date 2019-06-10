Дания отправила пять мячей в ворота ГрузииSoccer.ru вчера в 16:41

Сборная Дании одержала победу над командой Грузии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Дания отправила пять мячей в ворота Грузии

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