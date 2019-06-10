Футбол
Дания отправила пять мячей в ворота ГрузииSoccer.ru вчера в 16:41
Каспер Дольберг
|13′
|25′
Саба Лобжанидзе
|29′
Джаба Канкава
Кристиан Эриксен
|30′
Симон Кьер
Матиас Йоргенсен
|36′
|51′
Ника Квеквескири
|54′
Валериан Гвилия
|58′
Лаша Парунашвили
Георгий Папунашвили
Роберт Сков
Даниэль Васс
|62′
Каспер Дольберг
|63′
|64′
Георгий Папунашвили
Юссуф Поульсен
|73′
|74′
Отар Китейшвили
Элгуджа Лобжанидзе
Юссуф Поульсен
Мартин Брэйтуэйт
|75′
|79′
Георгий Наваловский
Лаша Двали
Мартин Брэйтуэйт
|90′+3′
Дания
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Шмейхель
2
Анкерсен
13
Йоргенсен
6
Кристенсен
17
Ларсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
8
Дилэйни
15
Васс
12
Дольберг
2 ×
11
Брэйтуэйт
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашиа
8
Григалава
15
Двали
7
Канкава
10
Квеквескири
19
Папунашвили
23
Лобжанидзе
21
Гвилия
14
Лобжанидзе
Грузия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Дании одержала победу над командой Грузии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова
Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Происшествия
В жилой пятиэтажке в Сочи произошел хлопок газа
"В 08:50 мск от оперативного дежурного города Сочи поступила информация о том, что по ул. Садовая Адлерского района Сочи в пятиэтажном жилом доме на первом этаже произошел, предварительно, хлопок бытового газа без последующего возгорания", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 03:51
Общество
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Нью-Йорке в небоскреб врезался вертолет
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты
Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X
Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество
В Лондоне выставлен на аукцион локон волос Бетховена
На торги выставлен локон волос знаменитого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Обновлено в 06:00
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Общество
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину
Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.
Обновлено в 05:03
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Политика
Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
Политика безопасности в Европе не должна строиться на демонизации угрозы с Востока, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Марат Башаров продолжает винить бывшую жену в их разводе
Актер Марат Башаров продолжает считать, что именно Елизавета Шевыркова виновата в их расставании.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
Ярославский врач пожаловался, что из-за неработающего кондиционера медикам детской клинической больницы пришлось делать операцию при температуре в +35 градусов, руководство больницы объяснило это перебоями с электричеством и вентиляцией, забитой тополиным пухом.
Обновлено в 05:27