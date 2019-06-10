Футбол

Дания отправила пять мячей в ворота ГрузииSoccer.ru вчера в 16:41

Дания — Грузия
5 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Паркен»
Каспер Дольберг
13′
25′
Саба Лобжанидзе
29′
Джаба Канкава
Кристиан Эриксен
30′
Симон Кьер
Матиас Йоргенсен
36′
51′
Ника Квеквескири
54′
Валериан Гвилия
58′
Лаша Парунашвили
Георгий Папунашвили
Роберт Сков
Даниэль Васс
62′
Каспер Дольберг
63′
64′
Георгий Папунашвили
Юссуф Поульсен
73′
74′
Отар Китейшвили
Элгуджа Лобжанидзе
Юссуф Поульсен
Мартин Брэйтуэйт
75′
79′
Георгий Наваловский
Лаша Двали
Мартин Брэйтуэйт
90′+3′
Сборная Дании одержала победу над командой Грузии в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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