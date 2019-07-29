Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»Свободная Пресса 01:15
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.РБКвчера в 07:30
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
Экономика
Аналитики назвали стоимость земельных участков в Подмосковье
Средний бюджет предложения земельных участков в области в июле 2019 года составляет 3 млн руб. Об этом говорится в исследовании загородного рынка (без учета элитного сегмента) Московской области, подготовленном сервисом объявлений "Мир квартир".
Обновлено в 04:52
Общество
Стройку на набережной Челябинска завершат с помощью инвесторов
Большая стройка на берегу реки Миасс в Челябинске будет продолжена как только найдется инвестор.
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Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье
В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек, заявил вице-премьер Виталий Мутко «РИА Новости».
Обновлено в 06:39
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
В Совфеде ответили на предложение ввести украинские войска в Россию
Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Ростовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» два человека погибли, девять получили травмы, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения
Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.
Обновлено в 07:13
Происшествия
На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП
Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Навального выписали из больницы
Как сообщили в справочной 64 городской больницы, Навального выписали из медучреждения до 15.00.
Обновлено в 07:30
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Общество
Меган Маркл стала приглашенным редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера журнала Vogue.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Глава Redmi намекнул на скорый выход Redmi Note 8
Глава Redmi Лю Вейбинг в социальной сети Weibo написал девиз компании — «Всегда верь, что хорошие вещи случаются».
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева отдыхает с возлюбленным в Греции
В настоящее время Лопырева отдыхает в Греции на острове Миконос со своим супругом, бизнесменом Булатовым Игорем.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы
Один человек, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия, сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 07:24
Технологии
Mail.ru внедрит почту в бортовую систему «КамАЗа»
Компания Mail.ru собирается внедрить свою почту в бортовую систему «КамАЗа».
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Как сообщал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин должна поставить в 2019 году.
Обновлено в 07:38
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники у США
Обновлено в 06:47
Политика
Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины
В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цвета
«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма мадридцев выполнена в бирюзовом цвете.
Обновлено в 04:27