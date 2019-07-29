Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»Свободная Пресса 01:15

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет
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