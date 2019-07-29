с чего всё началось

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что всю неделю погода в столице будет достаточно прохладной, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.

Авто Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC Roadster Компания Pagani подготовила для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster.

Футбол Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Кино Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".

Происшествия Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Шоу-бизнес Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Три месяца назад 25-летняя жена футболиста Александра Кержакова поставила официальную точку в отношениях с мужем.

Происшествия Почти 30 человек отравились шаурмой в якутском кафе 2 июля сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 человек.

Происшествия Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.

Общество 150 человек эвакуировали из-за наводнения в Байкальске Порядка 150 человек вывезли в пункты временного содержания. В числе таких пунктов находятся несколько школ.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Шоу-бизнес Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.

Общество Товары с AliExpress появятся в российских магазинах Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

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Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Гаджеты Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.