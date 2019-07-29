Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»Свободная Пресса 01:15

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет
 Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
РБКвчера в 07:30

Подробнее о событии

Западные СМИ назвали решающий месяц для «Северного потока – 2»

Взгляд.ру03:31

СМИ назвали критически важные сроки для «Северного потока — 2»

Телеканал 360°вчера в 12:58

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 08:59

FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц

РБКвчера в 07:30

СМИ: Сроки сдачи «Северного потока — 2» могут сдвинуться из-за Дании

ПРАЙМвчера в 06:55

FT узнала об угрозе срыва сроков сдачи «Северного потока — 2» из-за Дании

News.ruвчера в 04:44

FT узнала об угрозе срыва сроков сдачи «Северного потока — 2» из-за Дании

Forbesвчера в 03:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»
Обновлено в 05:42
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что всю неделю погода в столице будет достаточно прохладной, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:05
Авто

Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC Roadster

Компания Pagani подготовила для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster.
Обновлено в 02:06
Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Кино

Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса

Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".
Обновлено в 03:28
Происшествия

Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть

Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.
Обновлено в 04:28
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом

Три месяца назад 25-летняя жена футболиста Александра Кержакова поставила официальную точку в отношениях с мужем.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Почти 30 человек отравились шаурмой в якутском кафе

2 июля сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков

Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

150 человек эвакуировали из-за наводнения в Байкальске

Порядка 150 человек вывезли в пункты временного содержания. В числе таких пунктов находятся несколько школ.
Обновлено в 03:25
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Футбол

Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон

Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
Общество

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.
Обновлено вчера в 18:05
Здоровье

Ребенок с синдромом русалки родился в Индии

Обновлено в 02:54
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Кино

Disney побил мировой рекорд всех времен

Компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 05:17
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Политика

Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»

Обновлено в 04:55
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты

Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году

Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика

В Батуми прошел митинг за диалог с Россией

Обновлено вчера в 13:47
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное