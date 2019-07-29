Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»Свободная Пресса 01:15
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.РБКвчера в 07:30
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
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Общество
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Обновлено вчера в 18:05
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Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
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Обновлено вчера в 14:33
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В Батуми прошел митинг за диалог с Россией
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