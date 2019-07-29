Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»Свободная Пресса 01:15
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
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с чего всё началось
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.РБКвчера в 07:30
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика
Трамп считает, что незначительного снижения ставки ФРС недостаточно
Президент отметил, что "небольшого снижения ставки недостаточно". Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 30-31 июля.
Обновлено в 08:41
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Политика
Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit
На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
Обновлено в 00:29
Культура
Выставка фотографий группы «Битлз» пройдет в Москве
Гарри Бенсон работал с группой «Битлз» с 1964 по 1966 год.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Футбол
«Барселона» заинтересовалась защитником «МЮ»
В сезоне-2018/19 АПЛ итальянский защитник принял участие в шести матчах за «МЮ».
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Европейские фондовые рынки торгуются без единой динамики
На этой неделе возобновятся переговоры представителей Китая и США по поводу торгового соглашения.
Обновлено в 06:31
Авто
Названа стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с «автоматом»
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении Сирии
Американские структуры наладили добычу и продажу сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак» на восточном берегу Евфрата.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Политика
Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму
Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Экономика
Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье
Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
Обновлено в 05:08
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17