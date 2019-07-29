с чего всё началось

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Политика Трамп считает, что незначительного снижения ставки ФРС недостаточно Президент отметил, что "небольшого снижения ставки недостаточно". Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 30-31 июля.

Экономика Российские компании показали существенный рост финансовых результатов Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.

Политика Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.

Культура Выставка фотографий группы «Битлз» пройдет в Москве Гарри Бенсон работал с группой «Битлз» с 1964 по 1966 год.

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Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Экономика Европейские фондовые рынки торгуются без единой динамики На этой неделе возобновятся переговоры представителей Китая и США по поводу торгового соглашения.

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Армия и оружие В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.

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Происшествия В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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Армия и оружие Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.

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