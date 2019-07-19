Энергетика

Дания одобрила газопровод в ПольшуВести.Ru вчера в 12:40

Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe. Газопровод выйдет на сушу на восточном побережье Дании.
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Эксперт: Разрешение Дании строительства Baltic Pipe поможет «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру07:00

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Известиявчера в 15:54

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

РИА Новостивчера в 16:56

Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

Эхо Москвывчера в 13:00

Дания одобрила газопровод в Польшу

Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:51, Вашингтон
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Музыка

Украинская певица Maruv восхитила Аллу Пугачеву

Легендарная певица Алла Пугачева высоко оценила выступление исполнительницы Maruv, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе

За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
Политика

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено в 12:24
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75

Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам

Президент добавил, что «в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство».
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

По данным Росстата, 50% российских граждан, трудоустроенных на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей в месяц - таково медианное значение показателя в апреле текущего года.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Путин встретился с пострадавшими при наводнении жителями Тулуна

Владимир Путин поговорил с жителями Тулуна и волонтерами и осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия

При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей

Обновлено в 13:22
Футбол

«Атлетико» хочет получить еще 80 млн евро за трансфер Гризманна

Как сообщает Goal, в офисе «индейцев» считают, что договор о трансфере был составлен в тот момент, когда французский игрок стоил 200 миллионов евро.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Опубликована видеозапись ракетных стрельб в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал запись учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом

Микроавтобус столкнулся с бензовозом в Гвардейском городском округе Калининградской области.
Обновлено в 07:10
Футбол

СМИ: Мбаппе хочет поработать с Гвардиолой

По информации источника, у 20-летнего форварда парижан сложились хорошие отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, который хотел заполучить его в свою команду еще два года назад.
Обновлено в 13:43
Футбол

Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил штраф за незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 11:58
Космос

Запуск ракеты Falcon 9 перенесен минимум на сутки

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon американской компании SpaceX, который должен был состояться в ближайшее воскресенье, перенесен как минимум на сутки.
Обновлено в 12:28
Кино

Лучший стрелок: Вышел трейлер нового «Топ Гана» с Томом Крузом

Оригинальная лента, «Лучший стрелок», вышла в 1986 году и получила «Оскар» за лучшую песню. Круз вернется к роли пилота ВМС Мэверика.
Обновлено в 13:45
Политика

Глава Абхазии Хаджимба зарегистрировался на президентские выборы

ЦИК Абхазии зарегистрировал нынешнего главу государства на выборы президента страны, которые пройдут 25 августа.
Обновлено в 13:24
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
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