Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe. Газопровод выйдет на сушу на восточном побережье Дании.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Музыка Украинская певица Maruv восхитила Аллу Пугачеву Легендарная певица Алла Пугачева высоко оценила выступление исполнительницы Maruv, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Армия и оружие Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.

Политика Владимир Путин прибыл в Магнитогорск Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Экономика Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75 Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.

Политика Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам Президент добавил, что «в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство».

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей По данным Росстата, 50% российских граждан, трудоустроенных на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей в месяц - таково медианное значение показателя в апреле текущего года.

Происшествия Адвокат рассказал о первом допросе Абызова Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.

Политика Путин встретился с пострадавшими при наводнении жителями Тулуна Владимир Путин поговорил с жителями Тулуна и волонтерами и осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Футбол «Атлетико» хочет получить еще 80 млн евро за трансфер Гризманна Как сообщает Goal, в офисе «индейцев» считают, что договор о трансфере был составлен в тот момент, когда французский игрок стоил 200 миллионов евро.

Армия и оружие Опубликована видеозапись ракетных стрельб в Черном море Телеканал «Звезда» опубликовал запись учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес».

Происшествия Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом Микроавтобус столкнулся с бензовозом в Гвардейском городском округе Калининградской области.

Футбол СМИ: Мбаппе хочет поработать с Гвардиолой По информации источника, у 20-летнего форварда парижан сложились хорошие отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, который хотел заполучить его в свою команду еще два года назад.

Космос Запуск ракеты Falcon 9 перенесен минимум на сутки Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon американской компании SpaceX, который должен был состояться в ближайшее воскресенье, перенесен как минимум на сутки.

Кино Лучший стрелок: Вышел трейлер нового «Топ Гана» с Томом Крузом Оригинальная лента, «Лучший стрелок», вышла в 1986 году и получила «Оскар» за лучшую песню. Круз вернется к роли пилота ВМС Мэверика.

Политика Глава Абхазии Хаджимба зарегистрировался на президентские выборы ЦИК Абхазии зарегистрировал нынешнего главу государства на выборы президента страны, которые пройдут 25 августа.