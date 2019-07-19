Энергетика
Дания одобрила газопровод в ПольшуВести.Ru вчера в 12:40
Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe. Газопровод выйдет на сушу на восточном побережье Дании.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:51, Вашингтон
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Музыка
Украинская певица Maruv восхитила Аллу Пугачеву
Легендарная певица Алла Пугачева высоко оценила выступление исполнительницы Maruv, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
Политика
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Обновлено в 08:13
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75
Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам
Президент добавил, что «в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство».
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
По данным Росстата, 50% российских граждан, трудоустроенных на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей в месяц - таково медианное значение показателя в апреле текущего года.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Путин встретился с пострадавшими при наводнении жителями Тулуна
Владимир Путин поговорил с жителями Тулуна и волонтерами и осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия
При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей
Обновлено в 13:22
Футбол
«Атлетико» хочет получить еще 80 млн евро за трансфер Гризманна
Как сообщает Goal, в офисе «индейцев» считают, что договор о трансфере был составлен в тот момент, когда французский игрок стоил 200 миллионов евро.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Опубликована видеозапись ракетных стрельб в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал запись учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом
Микроавтобус столкнулся с бензовозом в Гвардейском городском округе Калининградской области.
Обновлено в 07:10
Футбол
СМИ: Мбаппе хочет поработать с Гвардиолой
По информации источника, у 20-летнего форварда парижан сложились хорошие отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, который хотел заполучить его в свою команду еще два года назад.
Обновлено в 13:43
Футбол
Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев
Капитан «Реала» Серхио Рамос получил штраф за незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 11:58
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 перенесен минимум на сутки
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon американской компании SpaceX, который должен был состояться в ближайшее воскресенье, перенесен как минимум на сутки.
Обновлено в 12:28
Кино
Лучший стрелок: Вышел трейлер нового «Топ Гана» с Томом Крузом
Оригинальная лента, «Лучший стрелок», вышла в 1986 году и получила «Оскар» за лучшую песню. Круз вернется к роли пилота ВМС Мэверика.
Обновлено в 13:45
Политика
Глава Абхазии Хаджимба зарегистрировался на президентские выборы
ЦИК Абхазии зарегистрировал нынешнего главу государства на выборы президента страны, которые пройдут 25 августа.
Обновлено в 13:24
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10