Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»RT на русском 08:35

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»

Утро.ru10:43

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

RT на русском08:35

Дания отреагировала на сообщение «Газпрома» о задержке «Северного потока — 2»

ФАН10:02

Дания может принять решение по заявке Nord Stream 2 до вердикта суда по апелляции компании

ТАСС09:50

В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"

РИА Новости08:06

В Дании ответили России по «Северному потоку-2»

Lenta.ru10:04

Данию обяжут возместить возможные убытки от задержки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 04:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Политика

Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол

Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»

Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".
Обновлено в 10:36
Игры

Мировой релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится 21 июня

Компания Niantic, прославившаяся благодаря Pokémon Go, объявила, что Harry Potter: Wizards Unite выходит 21 июня, в эту пятницу.
Обновлено в 08:56
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Космос

Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена

Обновлено в 10:02
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Адель похудела на 10 килограммов после развода

По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Футбол

Федун: Глушакова пытались уничтожить агенты, но он мужик

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал расставание клуба с полузащитником Денисом Глушаковым.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Галина Стаханова похудела до 35 килограммов после выкидыша

Обновлено в 07:52
Футбол

Семин: Мурило будет тренироваться с молодежью в Москве

Обновлено в 10:07
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери

Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.
Обновлено в 07:20
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана

В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.
Обновлено в 03:26
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Происшествия

Полиция Киева выдвинула основные версии гибели депутата Тымчука

Следствие выдвинуло три основные версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:24
Технологии

Apple задумалась о частичном выводе производства из Китая

Американская компания Apple рассматривает возможность вывода до 30% производственных мощностей из Китая в другие страны в связи с усилением торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 09:27
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