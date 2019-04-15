Политика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2Газета.Ru 11:18
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Происшествия
В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов
«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Музыка
Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя
Обновлено в 12:16
Театры
Театральная премия «Золотая маска». История, процедура, лауреаты
История Премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России по инициативе и при участии его председателя, народного артиста СССР Михаила Ульянова.
Обновлено в 11:39
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась милым снимком с бабушкой и старшим сыном
Лариса Гавриловна часто приезжает к любимой внучке в гости. Топ-модель с радостью гуляет с бабушкой по Парижу, показывая ей красивые места.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26
Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозаке
Обновлено в 10:40
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Оказалось, что частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе малонаселённых Пиренеев.
Обновлено в 12:16
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Игры
СМИ: в разработке находится амбициозная LEGO-игра по всей саге «Звёздных войн»
На Star Wars Celebration звукорежиссёр Skywalker Sound Мэттью Вуд проговорился о разработке новой LEGO-игры по «Звёздным войнам».
Обновлено в 11:55
Общество
На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер»
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 11:58
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля
Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре
«Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — говорится в распоряжении.
Обновлено в 12:07
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Смартфон Nubia X с двумя экранами получил Android 9.0 Pie
Выпущенный в прошлом году Nubia X изначально работал под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, но теперь разработчики предложили его владельцам загрузить бета-версию Android 9.0 Pie.
Обновлено в 06:18
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Политика
Валентина Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдет из Арктики
Россия никогда не уйдет из Арктики, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:16
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Кино
Владимир Меньшов работает над документальным фильмом про ВГИК
Народный артист РФ, обладатель "Оскара" Владимир Меньшов работает над документальным фильмом, посвященным 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК).
Обновлено в 10:41
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56