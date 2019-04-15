Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»Российская газета 11:08
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода. При этом пока агентство не может сказать, когда выдаст разрешение на строительство.
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Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
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Над новым купе и открытой модификацией Mustang работало всего пять человек, и менее чем за год им удалось создать новую версию маслкара, который получил не только новый ДВС, но также и элементы подвески, тормозной системы и аэродинамический обвес от мощного Mustang GT.
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Общество
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Конец света «назначили» на ближайшее воскресенье
Стоит отметить, что сообщения подобного рода публикуются в сети с прошлого месяца, и с тех пор принципиально новых «доказательств» конспирологами представлено не было, однако по мере приближения 21 апреля упоминания о «конце света» в этот день появляются все чаще.
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Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
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Здоровье
Диабет беременных в два раза увеличивает риск развития детского диабета
В результате удалось выяснить, что дети или подростки, чьи мамы во время беременности сталкивались с этим расстройством, в два раза чаще сами становились жертвой диабета ещё до наступления 22 лет.
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Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
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Обновлено в 14:49
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
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Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине
В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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Футбол
Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова
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Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
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Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
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Гаджеты
Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android
Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
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Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
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