Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»Российская газета 11:08
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода. При этом пока агентство не может сказать, когда выдаст разрешение на строительство.
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Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Пожарные могут не потушить возгорание в соборе Парижской Богоматери
Французские пожарные не уверены, что смогут остановить пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом 15 апреля сообщает портал Franceinfo.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Ватикан шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери
Святой престол с глубоким прискорбием следит за пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 16:01
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Футбол
Созин: не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об одном из ключевых эпизодов матча 22-го тура Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург», связанных с удалением защитника хозяев Марио Фернандеса.
Обновлено в 13:54
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Аталанта» и «Эмполи» сыграли вничью
"Аталанта" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (0:0).
Обновлено в 16:34
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 17:00
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Музыка
Верка Сердючка примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 14:17
Общество
Видеосъёмка техосмотра не станет обязательной
Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в многоквартирных домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Футбол
В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон
В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".
Обновлено в 11:47
Футбол
«Реал» не смог обыграть «Леганес»
«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Космос
Четыре аппарата OneWeb планируется запустить в этом году с Восточного
Четыре пуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb планируется провести в этом году с космодрома Восточный, следует из закупочных материалов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 13:56
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено в 08:01
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55