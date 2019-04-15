Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»Российская газета 11:08

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода. При этом пока агентство не может сказать, когда выдаст разрешение на строительство.
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В Дании подтвердили получение заявки на третий вариант маршрута «Северного потока - 2»

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Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

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Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

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«Масштабы впечатляющие»: эксперт об ущербе «Северному потоку — 2» от Дании

Rambler News Service11:53

Nord Stream 2 подала заявку на новый маршрут «Северного потока — 2»

Новая Трибуна09:30
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Созин: не могу понять, за что Фернандес получил первую жёлтую карточку

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Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
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В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
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В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

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Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов в многоквартирных домах.
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Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
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В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон

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На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

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«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании.
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Четыре пуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb планируется провести в этом году с космодрома Восточный, следует из закупочных материалов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
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