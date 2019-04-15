Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»Российская газета 11:08
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода. При этом пока агентство не может сказать, когда выдаст разрешение на строительство.
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Происшествия
Раскрыта судьба произведений искусства из собора Парижской Богоматери
В горящем соборе Парижской Богоматери началась специальная миссия по спасению произведений искусства.
Обновлено в 15:30
Футбол
Болельщики «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольного клуба "Динамо" закрасили стену Цоя на Старом Арбате в Москве, нарисовав на ней символику клуба, сообщает Championat.com Болельщики пришли в центр столицы перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Дагестане завели дело на учителя, ударившего ученика
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении учителя школы в Дагестане, который ударил и оскорбил ученика третьего класса в Цумадинском районе республики, сообщает СК.
Обновлено в 07:34
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Политика
Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Политика
Посол РФ в США: Новое оружие России не подпадает под действие СНВ-3
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, который в прошлом был заместителем министра обороны России, заявил, что новые образцы российского стратегического оружия никак не подпадают под действие российско-американского договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
Обновлено в 13:34
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В РПЦ сочли пожар в Париже «страшным знамением»
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Авто
Toyota тайно представила новую модель
Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Трамп может объявить о военном усилении в Польше 1 сентября
О расширении американского военного присутствия в Польше президент США Дональд Трамп может официально сообщить во время своего визита в Варшаву 1 сентября.
Обновлено в 04:06
Футбол
Мадридский «Реал» не смог обыграть «Леганес»
Обновлено в 16:50
Наука
Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона
По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено в 15:12
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Обновлено в 12:16
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Общество
Два десятка регионов России перешли на цифровое ТВ
Два десятка российских регионов сегодня переходят с аналогового на цифровое телевещание.
Обновлено в 03:31