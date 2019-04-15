Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»Российская газета 11:08

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода. При этом пока агентство не может сказать, когда выдаст разрешение на строительство.
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