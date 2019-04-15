Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопроводаРоссийская газета вчера в 08:17

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Экономика СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Происшествия В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Происшествия Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Единоборства Ещё один блогер вызвал Дацика на бой Видеоблогер Николай Соболев бросил вызов бойцу смешанного стиля (ММА) Вячеславу Дацику. Дацик, ты пивная бочка, а не боец.

Политика Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Шоу-бизнес Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».

Политика В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Происшествия У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.

Общество Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.

Политика В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Общество В Лондоне полиция задержала 52 активиста экологических протестов Полиция в Лондоне задержала 52 экологических активиста за участие в акции протеста в центре города.

Происшествия Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.

Здоровье ВОЗ отмечает резкий рост заболеваемости корью в мире В докладе Всемирной организации здравоохранения отмечается резкий рост с начала года заболеваемости корью.

Здоровье На здравоохранение Новосибирской области направят свыше 53 миллиардов На 7,4 миллиарда рублей увеличилось, по сравнению с прошлым годом, финансирование госпрограммы по развитию здравоохранения Новосибирской области.

Транспорт Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют ФКУ «Уралуправтодор» утвердил схему организации дорожного движения, согласно которой подрядчики могут использовать в местах производства работ автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД.

Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Политика Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Общество Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».

Политика Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.