Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»РИА Новости 10:20
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 16:00
Происшествия
Начались допросы в связи с пожаром в Нотр-Даме
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора.
Обновлено в 20:14
Общество
Депутат Госдумы объяснил, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, кому положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Россельхознадзор выявил вирус АЧС в сосисках из Китая
Генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен в Забайкальском крае в сосисках, завезённых из Китая.
Обновлено в 09:23
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
Политика
Совет стран ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран-членов ЕС окончательно утвердил поправки к Газовой директиве, однако на работы по прокладке газопровода они никак не повлияют.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Ногинске мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Мужчина напал на сотрудника вневедомственной охраны с ножом в воскресенье вечером в подмосковном Ногинске, сотрудник госпитализирован, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 05:44
Кино
Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову
Обновлено в 03:21
Общество
ЮНЕСКО окажет помощь в восстановлении горящего Нотр-Дам де Пари
Кузнецов добавил, что ЮНЕСКО внесет свой вклад в восстановление собора, однако сначала необходимо оценить масштабы разрушения, а потом обсуждать вопрос оказания помощи.
Обновлено в 16:04
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено в 12:02
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Сети появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери
В интернете появилось видео, снятое во время тушения пожара внутри всемирно известного собора Норт-Дам де Пари.
Обновлено в 19:35
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод
Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
Обновлено в 02:26
Экономика
Задолженность по зарплате в России в марте выросла на 14,2%
Задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2019 года составила 2 млрд 919,7 млн рублей, что на 14,2% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:05
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Политика
NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 20:28
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09