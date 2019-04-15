Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»РИА Новости 10:20

Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
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«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»

Коммерсантъ16:24

В Дании подтвердили получение заявки на третий вариант маршрута «Северного потока - 2»

ТАСС08:34

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

РИА Новости10:20

Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

РБК09:54

Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

Газета.Ru11:18

«Масштабы впечатляющие»: эксперт об ущербе «Северному потоку — 2» от Дании

Rambler News Service11:53

Nord Stream 2 подала заявку на новый маршрут «Северного потока — 2»

Новая Трибуна09:30
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено в 18:23
Происшествия

У собора Парижской Богоматери обрушилась крыша

У загоревшегося собора Парижской Богоматери обрушились крыша и шпиль. Огонь перекинулся на несущую конструкцию здания.
Обновлено в 14:18
Политика

Россия отдаст Совету Европы долг в €60 млн

Россия готова отдать долг в 60 миллионов евро Совету Европы за два года невыплат, передают "Известия" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:17
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Здоровье

В Британии медики принудительно меняют детям пол, ломая им жизнь

Стало известно, что тут в специальном отделении проводятся страшные эксперименты над детьми.
Обновлено в 18:00
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено в 18:09
Происшествия

Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

Обновлено в 18:02
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Политика

ФСИН выступила против УДО Варвары Карауловой

Завтра Вологодский суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Карауловой.
Обновлено в 04:42
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Названы примерные сроки восстановления собора Парижской Богоматери

Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Музыка

На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

Обновлено в 15:15
Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Здоровье

«Ограничение вызвало нездоровый ажиотаж». Как участники рынка оценивают новый порядок работы медсестер в косметологии

В проекте документа речь идет о том, что необходимо и внутри легальной отрасли навести некий порядок, в том числе в полномочиях медсестры по косметологии.
Обновлено в 08:09
Экология

Самое страшное для можжевельников Крыма — топор и забота

Можжевельники и море сделали Крым тем, чем он является сейчас, — уникальным краем с красивыми пейзажами и целебным воздухом.
Обновлено в 12:02
Здоровье

Врио главы Сахалина рассказал о главных проблемах области

Главными проблемами Сахалина остаются здравоохранение, жилье и транспортная доступность.
Обновлено в 02:19
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
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