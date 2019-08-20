Политика

Дания назвала условие продажи ГренландииУтро.ru 12:33

Остров может отправиться под крыло США, но при одном условии: этого должны пожелать местные жители, – отметила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара. "Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу", – цитирует ее Newsweek.
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В Дании задумались о продаже Гренландии

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Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

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Телеканал 360°15:31
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Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

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