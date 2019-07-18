Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском 18:10
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды.
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с чего всё началось
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".Интерфакс12:21
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:45, Вашингтон
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