Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Вашингтон
Политика
Российский МИД считает готовящиеся санкции США «бессмысленными»
Накануне США анонсировали новые ограничения в отношении государственного долга РФ, а также персональные санкции для некоторых российских силовиков.
Обновлено в 07:42
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии
В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.
Обновлено в 07:05
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Культура
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Политика
Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде
Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
Кино
Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Политика
В агентстве ТАСС сменится главный редактор
Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Авто
Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей
Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 07:04
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты
В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.
Обновлено в 05:04
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Здоровье
Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца в несколько раз
Филиппинские врачи не смогли поставить диагноз жителю острова Лейте, чье лицо увеличилось в несколько раз после приема лекарств от синусита.
Обновлено в 04:45
Политика
Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений.
Обновлено вчера в 16:34
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево
Пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06