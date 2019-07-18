Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском 18:10
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 21:44, Вашингтон
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено в 21:19
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров
Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.
Обновлено в 19:17
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Обновлено в 15:30
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено в 15:37
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.
Обновлено в 09:22
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Экономика
Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке
На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено в 20:39
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено в 05:39
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Данас»
"Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.
Обновлено в 20:52
Футбол
«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги Европы
Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Обновлено в 12:26
Авто
Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья
Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено в 06:18
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков
По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
Обновлено в 14:38
Кино
Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»
Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
Обновлено в 04:41
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено в 09:00
Наука
Физики описали смерть людей от темной материи
Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества, сообщает издание Science Alert.
Обновлено в 10:31
Политика
Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией
Замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что подразделению срочно необходимы шесть новых ледоколов для возможности конкурировать с Россией в Арктике, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Генсек ОБСЕ рассказал, кто мешает наблюдателям работать на Украине
Передвижению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) чаще мешают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областях, сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью "Ъ".
Обновлено в 15:45