Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Эксперт: Разрешение Дании строительства Baltic Pipe поможет «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру07:00

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Известиявчера в 15:54

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

РИА Новостивчера в 16:56

Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

Эхо Москвывчера в 13:00

Дания одобрила газопровод в Польшу

Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

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Политика

Путин одним «русским словом» ответил на проблему затопленного Тулуна

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Политика

Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

Обновлено в 09:02
Политика

В офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком

Заместитель председателя офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта.
Обновлено в 10:00
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы

Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В метро Москвы расцепились вагоны поезда

Между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой Кольцевой линии расцепились вагоны поезда, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:33
Политика

США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября

США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
Обновлено в 10:58
Общество

Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов

Обновлено в 06:14
Происшествия

РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха

18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Инну Чурикову перевели в реанимацию

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие

Советник Зеленского назвал последствия для ВСУ в случае атаки на Донбасс

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что ВСУ ждет полный разгром в случае атаки на Донбасс или на Крым.
Обновлено в 11:09
Политика

Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Италии задержали россиянина, владеющего криптовалютной биржей

Россиянин Дмитрий Васильев, предполагаемый владелец компании—оператора криптовалютной биржи Wex, задержан в Италии, сообщает BBC.
Обновлено в 09:44
Происшествия

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Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет

Чертановский суд Москвы приговорил к срокам от пяти до восьми лет колонии строгого режима "благотворителей", похищавших людей с алкогольной и наркотической зависимостью под видом оказания медпомощи при реабилитации.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Авто

Новый УАЗ «Профи» получит удлиненную модификацию

Источники утверждают, что новинка будет предлагаться с существенно удлиненной колесной базой и кузовом.
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Космос

Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Политика

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Гаджеты

Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран

Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Политика

Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи

Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Финансы

«Норникель»: рейтинг повышен до «выше рынка»

Акции находятся на многолетних максимумах, но остаются дешевыми, торгуясь с EV/EBITDA MtM всего 5.0x против их 5-летнего среднего 6.6x.
Обновлено в 08:51
Игры

В Steam стартовала космическая распродажа

В рамках "космической распродажи" в Steam скидками обзавелись сотни игр, связанные с космосом.
Обновлено в 09:50
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
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Политика

В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»

Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
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Путин поручил обеспечить малоимущих жильем

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
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Приложение FaceApp заработало миллион долларов

Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59
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