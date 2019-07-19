Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Политика
Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
Обновлено в 09:02
Политика
В офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком
Заместитель председателя офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта.
Обновлено в 10:00
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы
Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В метро Москвы расцепились вагоны поезда
Между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой Кольцевой линии расцепились вагоны поезда, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:33
Политика
США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября
США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
Обновлено в 10:58
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимацию
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Советник Зеленского назвал последствия для ВСУ в случае атаки на Донбасс
Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что ВСУ ждет полный разгром в случае атаки на Донбасс или на Крым.
Обновлено в 11:09
Политика
Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Италии задержали россиянина, владеющего криптовалютной биржей
Россиянин Дмитрий Васильев, предполагаемый владелец компании—оператора криптовалютной биржи Wex, задержан в Италии, сообщает BBC.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет
Чертановский суд Москвы приговорил к срокам от пяти до восьми лет колонии строгого режима "благотворителей", похищавших людей с алкогольной и наркотической зависимостью под видом оказания медпомощи при реабилитации.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Авто
Новый УАЗ «Профи» получит удлиненную модификацию
Источники утверждают, что новинка будет предлагаться с существенно удлиненной колесной базой и кузовом.
Обновлено в 03:09
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Политика
Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине
На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран
Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Политика
Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Финансы
«Норникель»: рейтинг повышен до «выше рынка»
Акции находятся на многолетних максимумах, но остаются дешевыми, торгуясь с EV/EBITDA MtM всего 5.0x против их 5-летнего среднего 6.6x.
Обновлено в 08:51
Игры
В Steam стартовала космическая распродажа
В рамках "космической распродажи" в Steam скидками обзавелись сотни игр, связанные с космосом.
Обновлено в 09:50
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
Обновлено в 10:24
Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущих жильем
Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 01:49
Интернет
Приложение FaceApp заработало миллион долларов
Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59