Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Культура
Инну Чурикову перевели в обычную палату
Обновлено в 08:28
Политика
Путин потребовал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
Путин напомнил, что незаконная вырубка леса ведет в том числе к переувлажнению почвы и увеличивает риски наводнений.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном виде
Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.
Обновлено вчера в 12:12
Гаджеты
Huawei передумала заменять Android своей ОС
Впоследствии Google приостановил сотрудничество с китайской корпораций, что поставило под угрозу использование и обновление операционной системы Android на смартфонах Huawei.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Появилось видео учебного боя танков Abrams и Т-72М
В интернете выложили видеозапись, на кадрах которой запечатлен учебный танковый бой между американским Abrams и советским Т-72М.
Обновлено в 08:15
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Здоровье
Редкая фобия заставила женщину бояться спать
Обновлено в 03:25
Политика
Путин обещал осуществить мечту мальчика из затопленного Тулуна
Ранее «ПолитРоссия» сообщала, что Владимир Путин пообщался еще с одним юным жителем Тулуна Матвеем Сафроновым, который посетовал президенту на то, что его детский сад был затоплен.
Обновлено в 05:41
Общество
В Костроме соседи инвалида-колясочника судятся с ним из-за пандуса
В поселке Новый Костромы жители пятиэтажного дома судятся с инвалидом-колясочником из-за установки пандуса, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Футбол
РПЛ учредила новые индивидуальные награды
Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о создании новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России.
Обновлено в 09:14
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено вчера в 13:36
Технологии
«Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox
Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено 17 июля в 09:14
Политика
МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»
Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено в 08:55
Экономика
«Северсталь» рассматривает возможность выхода на рынок заимствований
Видим, что все они открыты, и будем выбирать.
Обновлено в 05:43
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году
Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России.
Обновлено вчера в 07:48
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Гибралтар продлил задержание танкера Grace 1 на 30 дней
Суд Гибралтара постановил продлить на 30 дней до 15 августа задержание танкера Grace 1, который якобы вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 07:15
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09