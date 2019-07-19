Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

Эхо Москвывчера в 13:00

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

РИА Новостивчера в 16:56

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Известиявчера в 15:54

Эксперт: Разрешение Дании строительства Baltic Pipe поможет «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру07:00

Дания одобрила газопровод в Польшу

Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21
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Культура

Инну Чурикову перевели в обычную палату

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Политика

Путин потребовал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса

Путин напомнил, что незаконная вырубка леса ведет в том числе к переувлажнению почвы и увеличивает риски наводнений.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном виде

Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.
Обновлено вчера в 12:12
Гаджеты

Huawei передумала заменять Android своей ОС

Впоследствии Google приостановил сотрудничество с китайской корпораций, что поставило под угрозу использование и обновление операционной системы Android на смартфонах Huawei.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Появилось видео учебного боя танков Abrams и Т-72М

В интернете выложили видеозапись, на кадрах которой запечатлен учебный танковый бой между американским Abrams и советским Т-72М.
Обновлено в 08:15
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

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Здоровье

Редкая фобия заставила женщину бояться спать

Обновлено в 03:25
Политика

Путин обещал осуществить мечту мальчика из затопленного Тулуна

Ранее «ПолитРоссия» сообщала, что Владимир Путин пообщался еще с одним юным жителем Тулуна Матвеем Сафроновым, который посетовал президенту на то, что его детский сад был затоплен.
Обновлено в 05:41
Общество

В Костроме соседи инвалида-колясочника судятся с ним из-за пандуса

В поселке Новый Костромы жители пятиэтажного дома судятся с инвалидом-колясочником из-за установки пандуса, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 05:34
Происшествия

Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Футбол

РПЛ учредила новые индивидуальные награды

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о создании новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России.
Обновлено в 09:14
Политика

Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург

Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено вчера в 13:36
Технологии

«Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox

Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.
Обновлено в 06:52
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Общество

В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия

На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

Обновлено в 01:44
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено 17 июля в 09:14
Политика

МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»

Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Наука

Создан новый материал для литиевых аккумуляторов

Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено в 08:55
Экономика

«Северсталь» рассматривает возможность выхода на рынок заимствований

Видим, что все они открыты, и будем выбирать.
Обновлено в 05:43
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Здоровье

Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году

Минздрав пересмотрел прогноз, касающийся числа курильщиков в России.
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Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Гибралтар продлил задержание танкера Grace 1 на 30 дней

Суд Гибралтара постановил продлить на 30 дней до 15 августа задержание танкера Grace 1, который якобы вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза.
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Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
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