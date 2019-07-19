Энергетика
Дания разрешила строительство конкурента «Северного потока-2»Lenta.ru 03:18
Решение принято властями королевства 12 июня. Разрешение выдано на выход газопровода Baltic Pipe на сушу на восточном побережье Дании. Следующий этап для датского газотранспортного оператора Energinet — получение разрешений от муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали.
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Энергетика
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В ТАСС сменится главный редактор
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