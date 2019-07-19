Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic PipeРИА Новости вчера в 16:56

Дания дала первое разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает издание Ingeniøren. Польша объявила о намерении проложить собственный газопровод в феврале прошлого года.
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21

Дания одобрила прокладку норвежского газопровода по своим водам

Взгляд.рувчера в 12:42

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Коммерсантъвчера в 15:09

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Эхо Москвывчера в 13:00

Дания одобрила газопровод в Польшу

Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

РИА Новостивчера в 16:56
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