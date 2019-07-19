Энергетика
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic PipeРИА Новости вчера в 16:56
Дания дала первое разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает издание Ingeniøren. Польша объявила о намерении проложить собственный газопровод в феврале прошлого года.
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Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
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В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
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Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Культура
Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо
Правительство Украины ввело спецпошлины на российское топливо.
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В Сети появился трейлер сериала «Темные начала», созданного по трилогии английского английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 02:54
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник
Аракчи отметил, что "беспокоится, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке свой беспилотник", передает сегодня утром RT.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов
Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей. Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.
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Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Россиянам показали, как будет выглядеть новый электронный паспорт
Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов продемонстрировал журналистам "ТАСС" образец главного электронного документа гражданина РФ.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Рябков прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что из-за высокой концентрации сил в регионе Персидского залива могут произойти любые инциденты.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и Китая
США не хотели бы сближения России и Китая, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон.
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Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
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На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Финансы
Фондовый рынок России демонстрирует уверенный рост
Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения процентной ставки.
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