Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

РИА Новостивчера в 16:56

Дания одобрила прокладку норвежского газопровода по своим водам

Взгляд.рувчера в 12:42

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Известиявчера в 15:54

Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

Эхо Москвывчера в 13:00

Дания одобрила газопровод в Польшу

Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21
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Вход на «Петроградскую» в Петербурге закроют по утрам

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