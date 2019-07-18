Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Футбол
Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил их к срокам от одного года и пяти месяцев до полутора лет заключения.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Стало известно о состоянии здоровья Инны Чуриковой
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов сообщил о состоянии супруги, которая накануне упала со сцены во время спектакля.
Обновлено в 02:16
Политика
Сотрудников ФСБ предложили оставлять невыездными после увольнения
Авторы законопроекта предлагают наделить ФСБ правом запрещать выезд за границу для ее бывших сотрудников на срок до пяти лет с момента увольнения с военной службы, пояснил РБК Хинштейн.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
На портале «Узнай Москву» появился посвященный Маяковскому маршрут
Маршрут, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, появился на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:32
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Общество
Заводы начнут строить в агропарке «Сырная долина» Подмосковья в среду
Обновлено 16 июля в 17:30
Общество
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Политика
Священник провёл обряд экзорцизма в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провёл обряд экзорцизма в здании конгресса, чтобы «изгнать духов тьмы».
Обновлено в 02:36
Транспорт
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой
В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.
Обновлено в 01:46
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Общество
Электронные паспорта появятся уже через год
Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Космос
OneWeb показала рекордную скорость соединения спутникового Интернета
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Гужвинского, Кучумова, Кандыкова заключили под стражу «по делу ЖКХ»
Обновлено вчера в 09:59
Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
«Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии был признан бесполезным
Недавно специалист Военно-морского института США Ричард Мосс порекомендовал Российской Федерации сосредоточиться на конструировании атомных субмарин проекта 885 «Ясень» либо малых ракетных катеров, поскольку он признал нецелесообразность ремонта «Адмирала Кузнецова».
Обновлено в 02:29
Политика
Путин и Лукашенко обсудили вопрос интеграции России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в рамках VI форума регионов, который проходит в Петербурге, и обсудили вопрос интеграции обеих стран.
Обновлено вчера в 15:00