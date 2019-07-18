Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Известиявчера в 15:54

Дания одобрила прокладку норвежского газопровода по своим водам

Взгляд.рувчера в 12:42

Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

Эхо Москвывчера в 13:00

Дания одобрила газопровод в Польшу

Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

РИА Новостивчера в 16:56
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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