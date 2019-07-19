Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Дания одобрила прокладку норвежского газопровода по своим водам

Взгляд.рувчера в 12:42

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

РИА Новостивчера в 16:56

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Известиявчера в 15:54

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

RT на русскомвчера в 18:10

Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

Эхо Москвывчера в 13:00

Дания одобрила газопровод в Польшу

Вести.Ruвчера в 12:40

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Интерфаксвчера в 12:21
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Обновлено в 04:44
Политика

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Российский полицейский выкрал начальника и снял его в порно

В Москве оперативник заказал похищение начальника 4-й Оперативно-розыскной части (ОРЧ) отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы, чтобы снять порноролик с его участием и заставить уволиться.
Обновлено в 05:01
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

Обновлено в 04:32
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Здоровье

Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца в несколько раз

Филиппинские врачи не смогли поставить диагноз жителю острова Лейте, чье лицо увеличилось в несколько раз после приема лекарств от синусита.
Обновлено в 04:45
Общество

Туристам запретят гулять по крышам домов Петербурга

Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам.
Обновлено в 05:11
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В Петербурге под кустами нашли завернутый в простыню труп женщины

В Петербурге под кустами близ дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту в 9 часов утра 18 июля прохожие нашли завернутый в простыню труп женщины.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Путешествия

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Обновлено вчера в 13:45
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Названа причина задымления Boeing в Шереметьево

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика

Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области

Владимир Путин приехал в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими от паводка.
Обновлено в 05:36
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика

Путин и Лукашенко отложили интеграцию до декабря

Белорусский же лидер, в свою очередь, предложил «снять все спорные вопросы и подготовить программу интеграции Союзного государства до 8 декабря 2019 года».
Обновлено вчера в 13:33
Наука

В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Кино

Вышел второй трейлер сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана

Вышедший в 2007 году фильм «Золотой компас» был признан провалом, но HBO решила предпринять ещё одну попытку экранизировать романы Филипа Пулмана, теперь уже в форме сериала.
Обновлено в 04:20
Общество

На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно

В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Общество

Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты

В Новосибирске уволили заведующего Клинической стоматологической поликлиникой № 2 Романа Салова из-за того, что он рассказал о плохих условиях труда и нарушениях - в том числе низких зарплатах и опасном оборудовании.
Обновлено в 05:04
Происшествия

На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе

В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена жительница Донецка

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

Обновлено вчера в 16:00
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика

Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя партии ХДС

Напомним, на фоне неудовлетворительных результатов, которые партия Христианско-демократический союз продемонстрировала на земельных выборах в минувшем году году, Ангела Меркель была вынуждена оставить пост председателя, который занимала с 2000 года.
Обновлено в 05:23
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