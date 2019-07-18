Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic PipeRT на русском вчера в 18:10
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Датское агентство по охране окружающей среды.
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Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Общество
Первые электронные паспорта начнут выдавать в России в 2020 году
Первые электронные паспорта гражданина Российской Федерации будут выдаваться с июля 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено 17 июля в 22:29
Экономика
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Самыми высокими зарплатами отметились сотрудники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в этих секторах работники-миллионеры получают, в среднем, 5,8 млн рублей в месяц.
Обновлено в 05:02
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину про «утонувший» детсад
Обновлено в 04:59
Политика
Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Политика
Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»
Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.
Обновлено в 02:59
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Происшествия
8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево
Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Политика
Адвокат Вышинского прокомментировал заявления Зеленского об обмене
Андрей Доманский назвал информацию об обмене Зеленского на Сенцова "информационным поводом, который кинут в систему" Адвокат Кирилла Вышинского прокомментировал, что заявление Владимира Зеленского об обмене журналиста - информационный вброс, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Наука
Искусственный интеллект собрал кубик Рубика за 20 ходов
Учёные из Калифорнийского университета создали искусственный интеллект, который научился собирать кубик Рубика быстрее человека, сообщает Inforeactor.
Обновлено 17 июля в 06:22
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Политика
Президент Грузии назвала решение ЕСПЧ беспрецедентным
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕСПЧ вынес по иску адвокатов телекомпании «Рустави 2» беспрецедентное решение.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в вечерних разговорах с Медведчуком
Гройсман видит в этих разговорах, если они и есть, некую угрозу и опасность.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Не желая проигрывать, Зеленский 17 июля опубликовал видеоролик, на котором он за рулем автомобиля рассуждает о скорых выборах, переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, своей семье и так далее.
Обновлено вчера в 12:26
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Футбол
Защитник «Урала»: «Интерес „Спартака“? Будем рассматривать»
Защитник «Урала» Михаил Меркулов высказался о возможном переходе в «Спартак».
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:21
Политика
Встречу Медведчука с Путиным назвали «мелкой политической технологией»
Встреча председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным является «мелкой политической технологией».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52