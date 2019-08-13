Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

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