Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»Bobsoccer вчера в 06:50

Порту — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Драган»
Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.
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