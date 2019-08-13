Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»Bobsoccer вчера в 06:50
Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Армия и оружие
Экипировку российских летчиков модернизируют после операции в Сирии
РИА Новости опубликовало интервью с генеральным директором НПП «Звезда» Сергеем Поздняковым, который сообщил, что в скором времени с учетом сирийского опыта времени будут модернизированы разгрузочные жилеты летчиков боевой авиации на случаи их катапультирования над вражеской территорией.
Обновлено в 00:58
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай
Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провезти через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Названа самая частая причина смерти россиян
Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 04:48
Музыка
Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине
Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Прибыль немецкого туроператора TUI снизилась из-за проблем Boeing
Чистая прибыль немецкой туристической компании TUI Group снизилась в III квартале (завершился 30 июня) 2019 финансового года на фоне «приземления» самолетов Boeing 737 Max, следует из отчетности компании.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Космос
В Китае запустили первую многоразовую ракету
10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.
Обновлено 11 августа в 18:10
Происшествия
В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника
Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Авто
На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик
За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона
Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Уникальный танк ядерного апокалипсиса нашли в России
Танк «Ладога», обнаруженный в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, прозвали машиной ядерного апокалипсиса.
Обновлено в 05:02
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Футбол
ЦСКА заинтересован в покупке форварда «Интера»
По данным СМИ, ЦСКА намерен приобрести нападающего "Интера" Габриэла Барбоза, информирует Mercato365.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Птица в клетке: Меган Маркл ужасно тоскует в королевском дворце
Возможно, поэтому Меган постоянно нарушает королевский протокол — например, просит, чтобы на званых ужинах ее непременно сажали рядом с супругом.
Обновлено в 03:31
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24