Экономика

Даниловскому рынку в Москве ищут покупателя
REGNUM
03:01

Отмечается, что ресторанный холдинг Ginza Project, который является собственником рынка, уже в течение нескольких месяцев ищет покупателя на объект. Однако переговоры периодически приостанавливаются. В Ginza Project на запрос газеты не ответили.
REGNUM03:01
с чего всё началось

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок

Стоимость сделки по продаже актива может составить 1, 5 – 2 млрд руб. Владелец группы ПИК (строит жилье в Москве и Подмосковье) Сергей Гордеев изучает возможность выкупить у Ginza Project Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина Даниловский рынок, рассказали два источника "Ъ", знакомые с планами бизнесмена.
Коммерсантъвчера в 16:58

Подробнее о событии

СМИ заявили о планах Гордеева приобрести Даниловский рынок

РБК03:03

СМИ: Даниловский рынок может достаться владельцу ПИК

РИА Новости02:45

Даниловский рынок задумали продать

Lenta.ru02:07

Даниловский рынок в Москве может быть продан за 2 млрд рублей

Строительство.RU01:57

«Коммерсантъ» узнал о возможном приобретении Даниловского рынка владельцем группы ПИК

Дождь04:16

СМИ сообщили о планах Ginza Project продать Даниловский рынок в Москве

Интерфакс02:15

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок

Коммерсантъвчера в 16:58
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Энергетика

Выход Катара из ОПЕК не скажется на цене на нефть — эксперт

«Скорее всего, выход Катара из ОПЕК незначительно отразится на котировках нефти, так как доля добычи страны была на уровне около 2% от всего объема добычи картеля», — считает Серпенинов.
Обновлено в 06:37
Финансы

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 06:12
Экономика

В России собрали 110 миллионов тонн зерна

Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:33
Экономика

Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены

Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 06:30
Экономика

Вице-премьер поручил создать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб

Курирующий агропромышленный комплекс вице-премьер Алексей Гордеев по итогам встречи с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским дал указание руководителям профильных ведомств и правительствам регионов своевременно формировать зерновые запасы, чтобы не допустить скачков цен на продукты питания и в целом стабилизировать рынок хлебопродуктов.
Обновлено в 06:34
Недвижимость

Рекордно низкие ставки по ипотеке зафиксированы в России в октябре

"Средние ставки по ипотеке за 10 месяцев 2018 года составили 9,55% (-1,39 п.п. к 10 месяцам 2017 г.). Ставка по кредитам, выданным в октябре, сохранилась на рекордно низком 9,41% уровне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:34
Экономика

В России усилят контроль за маркировкой товаров

Правительство усилит контроль за системой маркировки товаров, проект концепции по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разработали в Минпромторге.
Обновлено в 06:32
Энергетика

Проект «Северный поток – 2» профинансировали на 6 млрд евро

Проект «Северный поток – 2» профинансирован на 6 млрд евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Газпрома».
Обновлено в 06:02
Экономика

Забайкалье отредактировало бюджет на 2019 год

Власти Забайкальского края отредактировали законопроект о региональном бюджете на 2019 год, увеличив параметры его доходов и расходов после критики врио губернатора Александра Осипова, назвавшего начальную редакцию документа "бюджетом выживания".
Обновлено в 05:46
Экономика

Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год

Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
Обновлено в 05:17
Экономика

В России появятся награды для лучших волонтеров

Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 06:30
Экономика

ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в России

В Россию стали ввозить больше санкционной продукции.
Обновлено в 05:52
Экономика

На МАКС-2019 представят VIP-версию новейшего Ми-38

Обновлено в 06:30
Финансы

«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 05:27
Экономика

Средний платеж за мобильную связь в РФ за год вырос на 26%

"Средний чек" за оплату мобильной связи в России за год вырос на 26%, до 289 рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Яндекс.Деньги".
Обновлено в 06:02
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Сергей Эдуардович Гордеев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, в 2007-2010 годах - представитель в Совете Федерации от администрации Пермского края. Президент и основной акционер строительной корпорации ПИК.
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