28-летний бразилец прибыл в расположение туринской команды и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Сити» произведут обмен игроками. Защитник «старой синьоры» Жоау Канселу уже прибыл в Англию.

Все про Спорт ру

Экономика В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.

Общество Медведев потребовал наказать виновных в срыве нацпроектов Глава кабинета министров Дмитрий Медведев потребовал от Минздрава, Минтруда и Минпросвещения объяснить причину срыва нескольких национальных проектов, а также принять меры, чтобы они все-таки были реализованы.

Футбол Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

Политика Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Шоу-бизнес Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.

Происшествия В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.

Музыка Вандалы похитили камень с могилы лидера Joy Division Йена Кёртиса С могилы лидера группы Joy Division Йена Кёртиса пропал один из мемориальных камней, сообщает The Guardian.

Политика Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.

Политика В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

Происшествия Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Политика Лучше Брежнев: граждане предпочитают советскую власть современной В 1998 году 36% граждан называли советскую власть близкой к народу.

Происшествия Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Футбол «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.

Спорт В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.

Транспорт Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.

Армия и оружие ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе Украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Общество В России создадут недорогой аналог шведской бронестали "Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.

Происшествия Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

Экономика Теневой вектор: объем серых зарплат в России превысил 13 трлн Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн).

Технологии Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.