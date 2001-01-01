Футбол
Данило прибыл в расположение «Ювентуса»Матч ТВ 13:23
28-летний бразилец прибыл в расположение туринской команды и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Сити» произведут обмен игроками. Защитник «старой синьоры» Жоау Канселу уже прибыл в Англию.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
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