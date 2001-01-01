Футбол
Данило прибыл в расположение «Ювентуса»Sportbox.RU вчера в 13:23
28-летний бразилец прибыл в расположение туринской команды и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Сити» произведут обмен игроками. Защитник «старой синьоры» Жоау Канселу уже прибыл в Англию.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
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В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Две девочки, которые во вторник ушли из дома в городе Свободный Амурской области и не вернулись, найдены живыми, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Обновлено в 03:21
Авто
Новая Hyundai Sonata в России получит только один мотор
В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую генерацию седана D-класса Hyundai Sonata.
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Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
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ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит
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Путин: «Сириус» создал все условия развития талантов всех детей
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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
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Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
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Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
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Кино
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Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
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Очередной конец света обещают в сентябре этого года
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Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
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Новых автомобилей в России покупают все меньше
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле и за семь месяцев 2019 года: по обоим показателям спрос сократился на 2,4% по сравнению c аналогичными периодами прошлого года.
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Забит Магомедшарипов проведет бой с Каттаром 18 октября
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