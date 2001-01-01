Футбол

Данило прибыл в расположение «Ювентуса»Sportbox.RU вчера в 13:23

28-летний бразилец прибыл в расположение туринской команды и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Сити» произведут обмен игроками. Защитник «старой синьоры» Жоау Канселу уже прибыл в Англию.
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