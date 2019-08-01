Футбол
Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»Евро-футбол.ру 13:53
Защитник "Манчестер Сити" Данило Луис прилетел в Турин. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
Армия и оружие
В небе над Сирией заметили поврежденный F-22
Обновлено в 07:46
Гаджеты
В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30
Изображения подтвердили круглый основной блок камеры Huawei Mate 30, который включает в себя сразу три датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 05:46
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье
В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
Обновлено в 16:00
Происшествия
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Политика
Американский посол в России подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Об этом пишет газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 11:56
Общество
Синоптики рассказали о нестабильной погоде в Москве
4 августа в центре погоды «Фобос» рассказали, когда в столицу вернется летнее тепло.
Обновлено в 15:42
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено в 09:33
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития не поддержало запрет продажи алкоголя с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 00:36
Политика
Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани назвал потенциальную войну с его страной "матерью всех войн".
Обновлено в 14:11
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено в 08:05
Футбол
Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Обновлено в 06:21
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08