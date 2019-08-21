Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»Телеканал Санкт-Петербург 06:59
В основном составе башкирской команды защитник провел девять матчей и забил один гол.
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Через сезон в аренду в «Сочи»? Что пишут в соцсетях о трансфере Кругового в «Зенит»
Спорт день за днем08:18
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском
Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 12:06
Недвижимость
Московская биржа планирует фьючерс на индекс цены столичной недвижимости
Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал новое решение для сдерживания цен на газ
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.
Обновлено в 06:14
Здоровье
К проекту «Детство без опасности» присоединились еще три российских региона
Социальная программа "Детство без опасности", которая к 2021 году будет работать в 100 городах России, стартовала в июле; на данный момент с учетом трех присоединившихся регионов тренинги проходят уже в 13 субъектах Российской Федерации.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Культура
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Политика
Макрон связал будущее России с Европой
Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 00:28
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика
Четыре индийских космонавта пройдут подготовку в России
Четыре космонавта из Индии пройдут подготовку в российском центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, следует из сообщения Роскосмоса.
Обновлено в 11:43
Футбол
21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поддержит Сульшера в зимнее окно
Добавим, что летом «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы Гарри Магуайра, Аарона Уан-Биссаки и Даниэля Джеймса почти 150 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом
По словам главы КДК Артура Григорьянца, на клуб наложены два штрафа: 300 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей и 100 тысяч - за "необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе".
Обновлено в 11:40
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09