Футбол

Данил Круговой перешел в «Зенит»Телеканал Санкт-Петербург 06:59

Уфа — Зенит
24 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
В основном составе башкирской команды защитник провел девять матчей и забил один гол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» объявил о возвращении Кругового (фото)

Советский спорт07:05

«Зенит» опубликовал архивное фото Семака и Кругового

Матч ТВ11:00

Круговой признался, что готов к конкуренции в «Зените»

Спорт-Экспресс11:45

Газизов: «„Уфа“ была готова отпустить Кругового в ЦСКА и в „Зенит“. Это выбор игрока и его семьи»

Sport24.ru07:08

Через сезон в аренду в «Сочи»? Что пишут в соцсетях о трансфере Кругового в «Зенит»

Спорт день за днем08:18

Газизов: приняли предложение и от ЦСКА, и от «Зенита», дальше выбирал Круговой

Чемпионат07:35

Круговой жаловался на недоверие в «Зените» и хотел в ЦСКА. Но все же вернулся – говорит, из-за мечты отца

Sports.ru11:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Футбол

Хавбек «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от поединка с «Брагой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий поединок с «Брагой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8

Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Футбол

Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа

Обновлено в 11:28
Культура

Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики

Впервые на публике новую фигуру выполнит пилотажная группа «Первый полет» на спортивных самолетах Як-52 во время авиасалона МАКС-2019.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Политика

Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском

Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:38
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом

Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил из дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал.
Обновлено в 13:09
Политика

Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал немецкому журналисту поинтересоваться ситуацией с арестом главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 13:57
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика

В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Общество

Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.
Обновлено в 09:15
Экономика

Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города

Обновлено в 12:50
Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Гаджеты

Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин и Макрон провели переговоры

Макрон собирался обсудить с Путиным подготовку встречи в «нормандском формате», чтобы решить ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:13
Общество

Площадки проекта «Здоровая Москва» посетили более 150 тыс. раз

Обновлено в 02:41
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Су-57Э положит конец монополии F-35

Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное