Футбол

Данил Круговой перешел в «Зенит»Телеканал Санкт-Петербург 06:59

Уфа — Зенит
24 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
В основном составе башкирской команды защитник провел девять матчей и забил один гол.
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