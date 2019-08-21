Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»Телеканал Санкт-Петербург 06:59
В основном составе башкирской команды защитник провел девять матчей и забил один гол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Через сезон в аренду в «Сочи»? Что пишут в соцсетях о трансфере Кругового в «Зенит»
Спорт день за днем08:18
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Космос
Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
«Народная милиция в очередной раз пресекла попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который пытался обойти позиции Народной милиции и направиться в сторону населённого пункта Веселая Гора», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Авто
Названы топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России
Как сообщает портал «АВТОСТАТ», в первом полугодии этого года из России в другие государства (кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 19,5 тыс. легковых авто, что на 37% больше, чем за такой же период 2018 года.
Обновлено в 02:17
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Политика
Королевская семья Дании озвучила условие продажи Гренландии США
Члены королевской семьи Дании допускают возможность продажи самого крупного острова в мире.
Обновлено в 12:50
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Тайвань получил на вооружение новую версию «Дымчатого леопарда»
Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao (" Дымчатый леопард").
Обновлено в 11:08
Политика
В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению
Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено в 12:59
Авто
Kia презентовала интерьер нового Kia Mohave
Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.
Обновлено в 04:26
Политика
Макрон связал возвращение России в G8 с ситуацией на Украине
Возвращение России в "большую восьмерку" зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине и реализации минских соглашений.
Обновлено в 12:36
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей
Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.
Обновлено в 11:27
Политика
Меркель вновь сидя прослушала национальный гимн перед переговорами
Немецкий канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом переговоров в Берлине.
Обновлено в 12:38
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15