Футбол
Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»Metaratings 08:00
Пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о заключении контракта с защитником «Уфы» Данилом Круговым сроком на пять лет. Однако сезон-2019/20 футболист проведет в «Уфе» на правах аренды по договоренности между клубами. В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита».
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