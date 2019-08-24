«Зенит» в августе объявил о приобритении Кругового у «Уфы»

Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»

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Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Футбол «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе» Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.

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